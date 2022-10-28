Нові графіки відключень ДТЕК оприлюднить протягом одного-двох днів.

Через руйнування енергоінфраструктури час без світла за новими графіками в Києві та області може бути більше ніж 4-6 годин.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час інформаційного телемарафону.

Так, рівень обмеження збільшився через додаткові пошкодження критично важливих елементів інфраструктури, яка забезпечувала передачу електричної енергії до Києва та Київської області.

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"Зараз потрібно переробити всі графіки, тому що потрібно обмежувати більший обсяг споживачів... На жаль, обсяг обмежень значний, він значно більше ніж той, що був. Я думаю, що за день, за два ми зможемо видати та показати графіки. Вони не будуть приємними, тому що кількість годин, протягом яких потрібно буде залишатися без світла, на жаль, має бути збільшено...",- розповів він.

Час без світла буде різний, але точно це буде більше ніж 4-6 годин. Сахарук зазначив, що в ДТЕК намагатимуться зробити так, щоб частіше "відбувалася ротація", тобто, щоб частіше вимикалося світло на добу, але меншими проміжками часу.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня Росія почала атаки на ряд областей України. Зафіксовано масові попадання в об'єкти критичної інфраструктури.

У всіх областях України почали відключати світло.

Лише 10 жовтня 2022 року через ворожі обстріли пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджені енергетичні об'єкти.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва.

Обстріли об'єктів критичної інфраструктури тривають. 27 жовтня в Києві та області посилили графіки відключення світло.

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