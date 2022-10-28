Харків буде поділено на 12 черг, в кожній з яких обмеження електропостачання триватиме до 3 годин.

З понеділка, 31 жовтня, у Харкові розпочнуть погодинні відключення електроенергії для населення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"З 31 жовтня у Харкові почнуться погодинні відключення електроенергії для населення. Такі дії є необхідними для стабілізації електромереж, адже ворог продовжує обстріли нашої енергетичної інфраструктури. Аби хоч трохи зменшити дискомфорт для жителів, спільно з АТ "Харківобленерго" розробили більш зрозумілий графік відключень", - зазначив він.

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За словами Синєгубова, за цим графіком Харків буде поділено на 12 черг, в кожній з яких обмеження електропостачання триватиме до 3 годин.

Віялові відключення в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електропостачання. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.

19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.

Згодом в Офісі президента заявили, що з 20 жовтня по всій країні запроваджуватимуть обмеження на постачання електричної енергії, а також починаючи з 07:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроенергією.

У ніч проти 27 жовтня російські окупанти здійснили понад 6 атак дронами-шахедами по території Київщини. Внаслідок атак по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому наразі вводяться більш тривалі екстрені відключення світла.

27 жовтня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів Київської області про можливість довготривалих, а саме понад 4 години, відключень електроенергії.

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