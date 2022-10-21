За його словами, Україна може придбати необхідні трансформатори в Європі.

Українська енергетика ляже, якщо рівень пошкоджень через російські обстріли досягне 50%.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Все залежить від швидкості нашої реакції. Чим швидше ми почнемо розгортати систему за допомогою зенітної артилерії, тим швидше ми зможемо убезпечити себе в плані збереження енергетики", - наголосив він.

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За словами Жданова, Україна може вирішити проблему - для цього потрібно придбати трансформатори і почати реконструкцію підстанцій.

"Навряд чи в Запоріжжі зараз працює трансформаторний завод, але я думаю, що не проблема купити трансформатори в Європі і почати реконструкцію підстанцій, які були пошкоджені. Там головна проблема - це трансформатор. Поставити трансформатор, а навколо нього можна все зібрати", - пояснив експерт.

Він розповів, що нинішня швидкість ліквідації наслідків обстрілів енергосистеми пов'язана зі спадщиною Радянського Союзу.

"Коли створювалася енергосистема, вона робилася в дубльованому варіанті. У нас на будь-якій підстанції стоять два трансформатора, лінії електропередач взаємозамінні. Диспетчер може перекидати навантаження через різні підстанції. Це нас рятує сьогодні. Ми можемо змінювати потужності при якомусь ступені втрат", - додав Жданов.

За його оцінкою, ще до війни в Україні була критична ситуація в енергосфері, оскільки не модернізувалися старі і зношені енергосистеми.

"Зараз виїжджаємо за рахунок того, що ми можемо маневрувати потужностями. Але навіть той факт, що нам кажуть: "Будьте готові до аварійних відключень"... Аварійні відключення відбуваються автоматично. Без участі диспетчера. Коли йде божевільний перекіс навантаження і починає скакати частота в енергомережі, спрацьовує автоматика, яка починає відрубувати гілки споживачів, що перевантажують мережу", - зазначив експерт.

Хоча атомні електростанції продовжують працювати, за словами Жданова, без ТЕЦ вони нічого зробити не зможуть, так як ті дають маневр потужності.

Російські удари по енергетиці України

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня в результаті російських атак в Україні була зруйнована третина електростанцій. Українців закликали з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

Через збільшення споживання в Центральному регіоні диспетчерський центр "Укренерго" 20 жовтня змушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що ситуація у вітчизняній енергетиці, яка потерпає від ударів російських окупантів, залишається важкою, але контрольованою.

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