Імовірність ударів існує, але точні наміри окупантів здійснити обстріли в конкретні дати поки невідомі.

У війни немає свят, тому ймовірність обстрілу мирних міст на Новий Рік існує. Потрібно бути готовими до всього, хоча поки інформації про підготовку до бомбардувань в конкретні дні немає.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю порталу "Українська правда". Журналіст запитав у нього, чи збираються рашисти влаштовувати ракетний терор на свята. Данілов відповів на це, що зараз настав складний період для України. Війна триває без винятків на певні дні, і потрібно бути готовими до всіх потенційних сценаріїв.

"Я ж не мольфар, щоб говорити, що буде там синє або біле, або червоне. У війни немає вихідних, немає якихось свят, немає речей, на які ми можемо не звертати уваги. Повинні бути готові до всього", — заявив секретар РНБО.

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Обстріли України окупантами: остання інформація

За добу рашисти здійснили кілька терористичних атак. Вони вдарили іранськими дронами-камікадзе по Києву. Всього було випущено 23 безпілотника, 18 з яких збили. На жаль, є влучання по об'єкту інфраструктури.

Територію Херсонської області обстріляли 69 разів. Удари завдали в тому числі по будівлі обласної адміністрації. Шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Дніпропетровську область обстріляли з "Градів" і артилерії, а також атакували дронами. По Нікопольському району випустили 60 снарядів.

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