Система глушить ворожі дрони і перехоплює їх своїми.

Україна отримала від США шість "Ловців Шахедів", які дозволяють захиститися від атак безпілотників. Ці новітні системи захисту застосовуються в Штатах для оборони стратегічних об'єктів. У чому полягає їх принцип роботи, показали в сухопутних військах ЗСУ.

Відео з демонстрацією і розповіддю про переваги "Ловців Шахедів" опублікував в особистому Telegram-каналі командувач угрупуванням сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Зазначені системи мають набір радарів і засобів для глушіння сигналу, які дозволяють виявляти і блокувати ворожі БПЛА за допомогою своїх дронів.

Комплекс включає автономний дрон Fortem DroneHunter F700 з граничною швидкістю пересування до 100 кілометрів на годину. Безпілотник озброєний двома спеціальним сітками, які він накидає на коптери противника.

Відео дня

Загальний радіус дії "Ловця Шахедів" становить 5 кілометрів. Система призначена для захисту об'єктів критичної інфраструктури і працює в повністю автономному режимі. Однак оператор при необхідності здатен переключитися на ручний контроль.

"Ловець Шахедів" може перехоплювати дрони вагою до 500 кілограм на висоті до 5,5 кілометра. А загальна ефективність такого комплексу становить 85%.

"Ловці Шахедів" в Україні: що відомо

У середині жовтня в Україні стартував збір на одну таку систему. За дві доби громадяни держави пожертвували 150 мільйонів гривень.

На "Ловця Шахедів" збирав і Тімоті Снайдер — відомий історик і амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24.

Наприкінці січня Україна отримала від США шість "Ловців Шахедів". Вони захищатимуть об'єкти критичної інфраструктури нашої країни.

Тим часом у ВСУ вже почали формувати ударні роти БПЛА. Рішення про створення нових підрозділів затвердив Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний.

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