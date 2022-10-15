За словами Федорова, ціллю було зібрати 100 мільйонів.

Менш ніж за дві доби зібрано 150 мільйонів гривень на потужну антидронну систему "Ловець Шахедів".

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"150 мільйонів гривень менш ніж за дві доби на потужну антидронну систему зібрали monobank, Лачен та UNITED24", - зазначив він.

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За словами Федорова, ціллю було зібрати 100 мільйонів.

"Але завдяки вашій космічній підтримці на банки моно впало в половину більше. Дякую за кожен донат. 1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ", 100 з яких особисто підписав Валерій Залужний роіграємо вже незабаром", - заявив він.

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ - що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.

Перший іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області ними атакували теплоелектростанцію.

14 жовтня до Дня захисників і захисниць України за ініціативи United24, Монобанку та волонтера Ігоря Лаченкова було запущено збір коштів на закупівлю "Ловця Шахедів" – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотні літальні апарати.

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