Відзначається, що Fortem DroneHunter F700 оснащений штучним інетелектом.

Україна отримала шість систем протидії російським безпілотникам - так звані "Ловці Шахедів". Вони здатні виявляти і перехоплювати дрони.

"Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, що захищають стратегічні об'єкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти і блокувати ворожі БПЛА і випускає свої дрони", - йдеться у повідомленні Мінцифри.

Відзначається, що автономний дрон Fortem DroneHunter F700 має радіолокаційне управління та оснащений штучним інтелектом. Він здатний розвивати швидкість понад 100 км/год, перехоплювати і приземляти ворожі безпілотники.

"Всі готові, все готово! Забезпечуємо захист енергетичних об'єктів країни завдяки вашій допомозі. Дякую кожному", - підсумували у відомстві.

Збір на антидронну систему для України - що відомо

До Дня захисників та захисниць України з ініціативи United24, Монобанку та волонтера Ігоря Лаченкова був запущений збір коштів на закупівлю "Ловця Шахедів" - системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотні літальні апарати.

Менш ніж за дві доби зібрали 150 мільйонів гривень на потужну систему антидронну.

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