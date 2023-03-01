Киян та жителів області закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено 12:10. Відбій повітряної тривоги в столиці.

У середу, 1 березня, після 11:30 у Києві та області оголосили повітряну тривогу через проліт повітряного об'єкта.

"У небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим можлива робота сил та засобів ППО", - повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Киян та жителів області закликали перебувати в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"У повітряному просторі біля Києва виявлений повітряний об'єкт. Можлива робота сил та засобів ППО. Не панікуйте. Залишайтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги!" — заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Карта повітряних тривог станом на 11:50 1 березня 2023

Попередження про вибухи в області 1 березня 2023

У середу, 1 березня, протягом дня на Київщині проводитимуться планові вибухові роботи. "У Вишгородському районі можуть бути чутні звуки вибухів. Зберігайте спокій - планові роботи", - повідомили в КОВА.

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