Українські сили Протиповітряної оборони у середу, 1 березня, збили над Київщиною російський безпілотник.
"Під час тривоги у середу в Київській області було виявлено БПЛА, по ньому велася бойова робота засобами ППО. Ціль уражено", - заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі "Українські правді".
Окрім цього, речник додав, що наразі все ще ведуть пошукові роботи решток безпілотника. Коли їх завершать, то вже тоді буде визначений тип дрона.
"Причиною останньої повітряної тривоги в Києві був ворожий БПЛА, а не повітряна куля, як повідомлялося раніше", - додали згодом у КМВА.
Зазначимо, що ранкова повітряна тривога над Київською областю тривала з 11:33 по 12:42. Також у Києві сирени були увімкнуті упродовж 36 хвилин у період з 11:32 по 12:08.
Ігнат також зауважив, що попередня тривога на сході України 1 березня оголошувалася через активізацію тактичної авіації ворога.
Російські атаки упродовж минулої доби: що відомо
У ніч на 1 березня росіяни атакували українську інфраструктуру іранськими дронами-камікадзе. Всього було випущено чотири апарати, і жоден не долетів до цілі.
Окупанти за минулий день завдали 12 авіаударів. Рівень загрози таких атак все ще залишається високим, повідомили у Генштабі.
Окрім цього окупанти продовжують тиснути на Бахмут. Ворог не припиняє штурм міста.
Росіяни намагаються діяти малими групами на Бахмутському напрямку, адже їм не вистачає особового складу та професійних командирів.