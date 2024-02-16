Українців закликали перебувати в укриттях.

В Україні оголошувалась масштабна повітряна тривогу. Як попереджали в Повітряних силах - була загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

"Тривога по всій території України пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння!", - зазначали в Повітряних силах.

Наразі відомо, що у Кременчуцькому та Миргородському районах Полтавської області пролунали вибухи. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі.

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У Повітряних силах також повідомляли, що ракети слідували в напрямку Кропивницького.

О 15.38 Повітряні сили дали відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, сьогодні це вже не перша повітряна тривога.

Повітряні тривоги в Україні

Останнім часом в Україні регулярно лунають повітряні тривоги. Так, вранці 15 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники - кілька бортів Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. У деяких містах були чутні вибухи, а також працювала ППО. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про потрапляння по об'єкту інфраструктури. У свою чергу мер Львова Андрій Садовий також повідомив про "приліт". У свою чергу голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час ранкової атаки по Львову постраждали двоє людей.

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