Зокрема, кошти підуть на придбання зимового спорядження, шапок, рукавичок, черевиків, закупівлю камер для дронів.

У Міністерстві оборони повідомили, куди буде направлено нову військову допомогу Канади для України у розмірі 47 млн доларів.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Зокрема, як зазначається, 15 мільйонів доларів буде направлено на придбання зимового спорядження, шапок, рукавичок, черевиків. Близько 500 тисяч одиниць зимового одягу та спорядження відправлять в Україну найближчими тижнями.

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"Ще 15 мільйонів доларів підуть на закупівлю камер для дронів. Допомога буде надана також у сфері послуг зв’язку та супутникових послуг вартістю 2 мільйони доларів, що дозволяє Україні ефективно спілкуватися з європейськими та північноамериканськими партнерами", - йдеться в повідомленні.

Нова допомога для України

Як повідомляв УНІАН, Канада оголосила про надання Україні нової військової допомоги на 47 мільйонів канадських доларів. Про новий пакет військової допомоги для України повідомила 12 жовтня міністр оборони Канади Аніта Ананд у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Раніше, 12 жовтня, Німеччина заявила, що зобов'язується передати Україні додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000 і реактивні системи залпового вогню MARS II. Окрім цього, 9 жовтня стало відомо, що Німеччина відправить Україні пакет допомоги на 11 мільйонів євро.

Також Нідерланди зобов'язалися передати Україні зенітні ракети для посилення протиповітряної оборони на загальну суму 15 млн євро.

7 жовтня Естонія заявила про намір передати новий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, повинні увійти боєприпаси і зимове спорядження.

Також відомо, що Міноборони Італії готує до відправки в Україну п'ятий пакет військової допомоги. П'ятий міжвідомчий указ дозволяє відправку військової техніки, матеріалів та обладнання державним органам України.

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