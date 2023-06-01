Мер Києва зазначив, що правоохоронці передаватимуть інформацію міським службам.

У Києві під час повітряної тривоги у комендантську годину патрульна поліція допомагатиме контролювати роботу укриттів. Правоохоронці мають обʼіжджати укриття, що є на мапі міста.

"Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі. Обʼіжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені", - повідомив міський голова столиці Віталі Кличко у Telegram.

За словами Кличка, поліцейські оперативно передаватимуть відповідну інформацію міським службам.

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Закриті укриття в Києві - що відомо

Упродовж останнього місяця жителя Києва часто скаржаться на те, що не працюють або зачинені укриття, в яких вони могли б сховатися від ракетних ударів росіян.

Зокрема, сьогодні вночі, 1 червня, окупанти вдарили по Києву ракетами. В результаті атаки в Деснянському районі міста загинули 11-річна дівчинка і її 34-річна мати, а також 33-річна жінка. Ще 12 людей отримали поранення. Чоловік однієї із загиблих жінок повідомив, що його сім'я після оголошення тривоги прийшла до укриття, але воно виявилося закритим, поки він шукав охоронця, його дружина загинула.

Очевидець "прильоту" біля укриття також стверджує, що охоронець бомбосховища був напідпитку, сам зачинився всередині та відмовився впустити жінок з дітьми, які стукали до нього.

Згодом Кличко заявив, що слідство встановлює, чи відчиненим було укриття, чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей.

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