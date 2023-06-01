За попередніми даними, цього разу російська армія обстріляла міста і селища області з використанням ФАБ-250 та артилерії.

У четвер, 1 червня 2023 року, російські загарбники накрили вогнем Донецьку область. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще семеро дістали поранень.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, за даними слідства, в Авдіївці від танкового обстрілу загинула 47-річна жінка. Також поранення різного ступеня тяжкості отримали троє мешканців Красногорівки, смт. Нью-Йорк, Торецька й с. Ласточкине Очеретинської ОТГ.

"Крім того, 4 осіб зазнали поранень у с. Антонівка Покровського району. За попередніми даними, цього разу російська армія обстріляла міста і селища з використанням ФАБ-250 та артилерії. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Обстріли українських міст

В ніч проти 1 червня російські війська здійснили атаку на Київ балістичними ракетами "Іскандер". Вибухи почали лунати вже за декілька хвилин після оголошення у столиці повітряної тривоги. Українські сили протиповітряної оборони збили 10 із 10 випущених ворогом ракет.

У Деснянському районі столиці загинули дві жінки і дитина, які бігли до укриття у місцевій поліклініці. Чоловік однієї з загиблих розповів, що укриття просто не відкрили.

Вдень 1 червня ворог атакував Харків. У місті зафіксовано "прильоти" по промисловому обʼєкту. З-під завалів вдалося врятувати жінку.

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