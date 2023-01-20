Повітряна тривога, імовірно, була пов'язана з активністю російських винищувачів у Білорусі.

Оновлено 14:30. Оголошують відбій повітряної тривоги по Україні.

У всіх регіонах України була оголошена повітряна тривога. Сигнал повітряної тривоги означає загрозу ракетного удару.

Водночас Беларускі Гаюн пише про зліт російської авіації в Білорусі. Зокрема, росіяни підняли літак далекого радіолокаційного відстеження ракетних цілей А-50У ВКС РФ.

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Крім того, о 12:23 та о 12:35 було зафіксовано злети винищувача супроводження і носія "Кинджалів" МіГ-31К ВКС РФ.

Карта повітряних тривог

Ситуація в Білорусі - активність російської авіації

19 січня Росія підняла в небо над Білоруссю три носії ракет "Кинджал" МіГ-31К і літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50У. У зв'язку з чим в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше стало відомо, що один з МіГ-31К загорівся під час польоту - у нього спалахнув двигун.

Наразі загроз наступу білоруської армії немає, вважають у Білому домі. Однак до кінця року Мінськ може перекинути свої війська для вторгнення в Україну, відзначає в Інституті вивчення війни.

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