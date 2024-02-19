Він розкрив прізвище цілі.

В Україні знищили заступника командира мотострілецького батальйону Росії, розкривши про нього дані.

За інформацією офіцера армії ЗСУ Анатолія Штефана, йдеться про майора, який прийшов в Україну з війною. Деталі про нього військовий розкрив під псевдонімом "Штірліц" в соціальних мережах.

В Україні успішно "демобілізовані":

Майор Маклаков Ігор заступник командира мотострілецького батальйону;

лейтенант Шендріков Леонід;

Також "Штірліц" показав, як вони виглядають

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Втрати Росії на фронті підскочили на хвилі Авдіївки

Минулий тиждень став періодом чергового загострення на фронті: після місяців важкої оборони, командування армії України прийняло рішення вивести підрозділи ЗСУ з Авдіївки. Операцію завершили 17 лютого, в полон до РФ потрапила частина наших військових. Про це повідомляв речник військ "Таврія", уточнюючи, що йдеться не про великі масштаби.

Водночас захисники України повідомляли, що Росія заради контролю над Авдіївкою влаштувала своїм військам "кладовище". Про це заявляв заступник командира 3 ОШБр Жорін.

Також 47-а окрема механізована бригада уточнила, що знищила в Авдіївці понад 7 тисяч військових РФ, пообіцявши помсту за своїх загиблих побратимів.

Бої в Авдіївці відбилися і на щоденній статистиці втрат РФ, яку дає вранці Генштаб. Сьогодні там вказали, що за добу Росія втратила 1290 осіб. Загальна кількість ліквідованих військових досягла 403 720 окупантів.

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