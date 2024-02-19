Було знищено десятки ББМ, танків, артсистем та РСЗВ.

Збройні сили України ліквідували на фронті ще 1290 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, втрати Росії у війні проти України вже досягли 403 720 осіб.

Крім того, було знищено багато військової техніки загарбників, зокрема:

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танків ‒ 6498 (+11);

бойових броньованих машин ‒ 12232 (+34);

артилерійських систем – 9733 (+24);

РСЗВ – 986 (+2);

літаків – 336 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12767 (+31);

спеціальна техніка ‒ 1545 (+5).

Загалом з початку повномасштабної війни також було відправлено на брухт 674 засоби ППО, 325 гелікоптерів, 1898 крилатих ракет, один підводний човен, а також 25 кораблів та катерів.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 18 лютого, на фронті між ЗСУ та окупаційною армією відбулося 80 бойових зіткнень. Окупанти наступають на позиції Сил оборони на 7 напрямках.

Від початку 2024 року і до 16 лютого втрати російських окупаційних військ в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" перевищили 20,5 тисяч осіб.

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