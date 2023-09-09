Придатні чоловіки, але з проблемами зі здоров’ям, мають проходити службу у відповідних військах.

В Україні пропонують прибрати термін "обмежено придатний" до військової служби і ділити призовників тільки на придатних і не придатних.

За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, на засіданні Ради національної безпеки та оборони він дав рекомендації врегулювати питання "обмежено придатних", "непридатних" чи "повністю придатних" через військові професії.

"Рішення таке, що потрібно прибрати це "обмежено придатний". Громадянин має бути або придатний до виконання військової служби або не придатний. Якщо в силу свого здоров’я людина не придатна до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій і в нього є, наприклад, проблеми з хребтом. Але він може бути в штабі або в складі ракетних військ, може займатись IT військовим напрямком. Тобто все це треба врегулювати", - сказав він в ефірі телемарафону.

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За його словами, в Україні часто фіксуються випадки, коли здорові чоловіки потрапляють в категорію "непридатних", водночас людей з очевидними і довготривалими проблемами зі здоров’ям відносять до категорії "обмежено придатні".

"Таким чином потрібно показати громадянину, що якщо він придатний, але в нього є проблеми зі здоров’ям, то він придатний для проходження служби в таких-то військах, які, наприклад, не пов’язані з передовою", - пояснив уповноважений ВР.

Лубінець додав, що це має бути прозорий та максимально цифровізований для громадян та лікарів процес.

Оновлений список хвороб

У вересні Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Зокрема, щодо категорії обмежено придатних, то відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

Скандали з мобілізацією

На роботу ТЦК і СП почали нарікати деякий час тому, оскільки вони намагаються мобілізувати усіх підряд. Так, 17 серпня стало відомо, що призовник з Одещини Борис Глушак помер у перший день служби. Тоді його мати розповідала. що її син з 11-річного віку перебував на диспансерному обліку з діагнозом "затримка психічного розвитку", а також сраждав на епілепцію.

Також блогер Павло Поламарчук оприлюднив дані про Олександра Денисенка з Шостки, який не має кисті, дуже погано бачить, але попри це його хочуть відправити на фронт.

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