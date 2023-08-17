У чоловіка вади здоров'я були з дитинства.

Призовник з Одещини Борис Глушак помер у перший день служби.

Як розповіла УНІАН мати померлого Валентина Глушак, її син, хоч і не мав офіційного статусу людини з інвалідністю, але з 11-річного віку перебував на диспансерному обліку з діагнозом "затримка психічного розвитку". Про це свідчить відповідний запис й його медичній картці.

Також чоловік ще у дитинстві отримав опік ніг, бо його штовхнули у багаття, після чого він дуже заїкався. За словами матері, бували ситуації, коли через хвилювання Борис не міг вимовити ані слова, і ця вада залишилася на все життя. Також у підлітковому віці він впав з велосипеда та сильно вдарився головою, після чого лікувався у неврологічному відділенні, але наслідки залишилися назавжди – праве око погано бачило.

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Потім чоловік почав вживати алкоголь та, імовірно, через це у нього почалися напади епілепсії – тільки за останні кілька років швидку йому викликали шість разів. На думку громадського діяча Павла Поламарчука, який займається проблемами призовників, про такі вади зі здоров’ям не могли не знати у невеликому населеному пункті, зокрема керівник військової лікувальної комісії при територіальному центрі комплектування. Зокрема, Поламарчук наголошує, що 29-річний Глушак був непридатний до військової служби.

Смерть Позитивчика

1 серпня через приступ епілепсії на теріторії військової частини помер 29-річний Борис Глушак – житель населеного пункту Ширяєво Одеської області. Прокуратура повідомила, що за фактом смерті чоловіка, якого було призвано по мобілізації з вадами здоров’я, розпочато низку кримінальних проваджень. Зокрема, розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Також відкрито справу за ч. 4 ст. 425 - за фактом можливого недбалого ставлення до військової служби осіб Березівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області.

Крім того, розпочато кримінальне провадження за фактом можливого недбалого ставлення до служби працівників медичної служби військової частини.

У соціальних мережах люди розповіли, що Глушака за веселий характер та безвідмовність у рідному селищі називали Позитивчиком.

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