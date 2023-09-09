До того ж хлопець погано бачить - він з дитинства є інвалідом по зору.

Блогер Павло Поламарчук оприлюднив дані про Олександра Денисенка з Шостки. Хлопець не має кисті, але попри це його хочуть відправити на фронт.

Крім того, за даними блогера хлопець з дитинства є інвалідом по зору і має актуальні документи про інвалідність другої групи, які у перший же візит надав ТЦК і СП. Поламарчук зазначив, що згідно з українським законодавством, йому повинні надати відстрочку і не мобілізувати. "Але Сумський обласний ТЦК та СП по повному беспредєлу не взяв до уваги документи про інвалідність, та тиском та введенням в оману відправив Олександра на ВЛК", - зазначив блогер і додав, що там Олександра лікарі визнали обмежено придатним.

"Воєнкоми йому сказали що "ми не будемо дивитися на твої довідки, вони зараз нічого не означають" і " підеш в армію і в тебе буде легка робота"... Друзі, це ад", - поділився емоціями блогер.

"Коли я з ним вчора переписувався, щоб отримати всі підтвердження, у нього був одн перегляд відео в тікток і шість лайків під постом в ФБ. Тобто, ніякого розголосу та публічності - що нині є єдиними способами захисту від свавілля. І в переписці з ним сквозив повний відчай від беззаконня та несправедливості", - поділився подробицями Поламарчук.

Блогер зазначив, що навколо в тій же Шостці - "тисячі блатних синків і з двома кистями, і з двома очима", але вони "заброньовані", "непридатні" та "інваліди" і не будуть мобілізовані, а реального інваліда - намагаються.

"Тому що 5-7 тисяч доларів або зв'язки кумів та сватів вирішують. А реальний стан здоров'я - ні. Тому він - як жертва на заклання, без жодної надії на справедливість", - зазначив блогер.

"Інвалід 2 групи з дитинства, ОСОБА ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ, БЕЗ КІСТІ (анатомічна кукса) і з анатомічним пошкодженням ока, із генетичними вадами, із усією реальною документацією, внесеною в бази МСЕК та реєстри - всупереч абзацу четвертому 23 статті Закону про мобілізацію і мобізілізаційну підготовку, замість надання ЗАКОННОЇ відстрочки - буде мобілізований", - підсумував блогер.

Робота ТЦК і СП в Україні

На роботу ТЦК і СП почали нарікати деякий час тому, оскільки вони намагаються мобілізувати усіх підряд. Так, 17 серпня стало відомо, що призовник з Одещини Борис Глушак помер у перший день служби. Як тоді розповіла мати померлого Валентина Глушак, її син, хоч і не мав офіційного статусу людини з інвалідністю, але з 11-річного віку перебував на диспансерному обліку з діагнозом "затримка психічного розвитку". Хлопець сраждав на епілепцію і при цьому випивав.

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