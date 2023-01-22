Від їх боєготовності залежатимуть подальші дії на фронті.

В Україні створюються нові військові частини, які будуть оснащені сучасною технікою.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв в коментарі СNN, від їх боєготовності залежатимуть подальші дії на фронті, можливість просуватись, звільняючи території. При цьому зазначив, що важливим є наявність сучасної техніки, зокрема, танків. При цьому додав, що це мають бути не танки старого зразка Т-72, ​​а більш сучасні машини, такі як німецькі Leopard 2 та британські Challengers.

"Нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися", – сказав Наєв. При цьому додав, що створюються нові військові частини і "від їхньої боєготовності залежатимуть наші подальші дії". Наєв підкреслив, що "тому допомога Заходу є надзвичайно важливою".

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Рішення про отримання танків зрушило з мертвої точки. Польща погодилася надати Україні "Леопарди", а Велика Британія - Challengers. Втім, для більш ефективних операцій українській армії необхідні більш сучасні танки, наприклад німецькі Leopard 2.

Однак передача танків так і не була затверджена на засіданні "Рамштайн" 19 січня. У країн були з цього приводу великі дискусії, які поки не ознаменувалися якимось єдиним рішенням. Щоб Україна отримала Leopard від тієї ж Польщі, цю передачу повинен, згідно з експортною ліцензією, узгодити Берлін.

Немає рішення і про постачання американських важких танків Abrams. Вашингтон у всіх своїх заявах посилається на труднощі з обслуговування цієї техніки.

Водночас групу українських військових відправлять навчатися на Leopard і британських Challenger 2. Це може бути хорошим знаком, що Leopard незабаром все ж з'являться на українському фронті.

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