Польща допускає створення коаліції з країнами, які готові надати Україні танки Leopard 2 без участі Німеччини, якщо уряд Шольца так і не погодить передачу цієї броні. Про це в інтерв’ю журналістам 22 січня розповів прем’єр Матеуш Моравецький, цитує Європейська правда.
Моравецький розкритикував поведінку Німеччини на засіданні "Рамштайну-8", яка, на його думку, була неприйнятною.
Глава польського уряду не розуміє, що має ще статися, щоб у Берліні "відкрили очі і почали діяти відповідно до потенціалу Німеччини". Він зауважив, що ФРН не повинна зв’язувати руки іншим союзникам, якщо вже сама не хоче цього робити.
"Якщо згоди Німеччини на Leopard так і не буде, то ми будемо будувати меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров’ю", - заявив Моравецький.
Він підкреслив, що Україна і Європа переможуть у цій війні - з Німеччиною або без неї: "Від Німеччини зараз залежить, чи хочуть вони приєднатися до місії та спинити російське варварство, чи обирають мовчки спостерігати і увійти в історію як ті, хто був на неправильній стороні".
Раніше представник Канцелярії Анджея Дуди наголосив, що навчання українських танкістів на Leopard розпочнеться "у перспективі кількох днів", а не місяців.
Танка Leopard для України - що відомо
Попри надихаючі заяви низки країн щодо готовності поставити Україні Leopard, їхня передача танків так і не було затверджена на засіданні "Рамштайн" 19 січня.
Повідомлялося, що у країн були з цього приводу великі дискусії, які поки не ознаменувалися якимось єдиним рішенням. Щоб Україна отримала Leopard від тієї ж Польщі, цю передачу повинен, згідно з експортною ліцензією, узгодити Берлін.
Немає рішення і про постачання американських важких танків Abrams. Вашингтон у всіх своїх заявах посилається на труднощі з обслуговування цієї техніки.
Разом з тим групу українських військових вже відправлять навчатися на Leopard і британських Challenger 2. Це може бути хорошим знаком, що Leopard незабаром все ж з'являться на українському фронті.