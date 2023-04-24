Зловмисником є 23-річний громадянин однієї з країн Центральної Азії, який відбував покарання в Тюменській виправній колонії РФ за зґвалтування.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного бойовика російської приватної компанії "Вагнер", який брав участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Як повідомив прес-центр СБУ, українські захисники взяли окупанта у полон наприкінці грудня минулого року під час боєзіткнення на Бахмутському напрямку.

За даними слідства, зловмисником є 23-річний громадянин однієї з країн Центральної Азії, який відбував покарання в Тюменській виправній колонії РФ за зґвалтування.

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Зазначається, що у жовтні минулого року представники "Вагнера" запропонували йому ввійти до складу російської приватної компанії для участі у війні проти України.

"За умовами "контракту" йому пообіцяли 200 тис. рублів та "ануляцію" судимості. Уже через місяць він разом з іншими засудженими, які приєдналися до угруповання "Вагнер", прибув до Ростова, де отримав військову форму, зброю та боєприпаси. Потім найманців відправили на "тренувальний полігон", який дислокується на тимчасово окупованій території Луганської області. Втім, через відсутність інструкторів з бойової підготовки "навчальний курс" так і не відбувся. На початку грудня минулого року фігуранта у складі окупаційного угруповання перекинули на східний фронт. Але перебував він там недовго", - поінформували в СБУ

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу ("найманство"). В спецслужбі зазначили, що зловмисник перебуває під вартою. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми.

Найманці ПВК "Вагнер"

Найманці "Вагнера" в даний час воюють проти українських військових у Бахмуті і зазнають великих втрат. А перед майбутнім українським контрнаступом окупанти почали "пачками" здаватися в полон ЗСУ.

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