Колишній найманець запевняє, що у нього багато компромату на Пригожина і його приватну армію.

Колишній командир взводу з так званої "групи Вагнера" Андрій Медведєв нелегально перетнув російсько-норвезький кордон і подав прохання про надання притулку в Норвегії. Про це він сам розповів в інтерв'ю російському правозахисному проекту "Gulagu.net".

Стверджується, що перетин кордону стався в четвер, 12 січня, недалеко від російського шахтарського містечка Нікель в Мурманській області. За словами Медведєва, безпосередньо під час переходу кордону російські прикордонники помітили його і відкрили вогонь, але промахнулися.

Опинившись на норвезькій території, колишній найманець звернувся до місцевих правоохоронців і попросив політичний притулок. В даний час він знаходиться в норвезькій столиці, місті Осло, де його помістили в центр для порушників міграційного законодавства.

Медведєв стверджує, що готовий розповісти, все що йому відомо про діяльність "групи Вагнера", в тому числі її керівника Євгена Пригожина.

Що відомо про Андрія Медведєва

Медведєв записався в "групу Вагнера" в липні минулого року. Після закінчення 4-місячного контракту йому примусово продовжили термін служби. Тоді Медведєв самовільно покинув позиції і повернувся в Росію. Чоловік зв'язався з правозахисниками і стверджував, що люди Пригожина намагаються його упіймати, тому він фактично знаходиться в бігах.

У грудні Медведєв дав інтерв'ю журналістам The Insider, в якому розповів про страти і втрати в "групі Вагнера".

"У мене у відділенні в підпорядкуванні було 15 осіб, це саме штурмове відділення, яке виходило на бойові завдання. Ув'язнені почали в серпні приїжджати до нас. Ми заснували 4-й взвод. Ми були смертниками, тому що всі "косячники" і проштрафилися йшли в 4-й взвод. І за кілька днів з взводу Залишилося 3 людини з 13", – розповів він.

Участь "групи Вагнера" у війні проти України

До 2022 року приватна армія російського олігарха Євгена Пригожина, відома як "група Вагнера" або "ПВК Вагнер", комплектувалася найманцями з числа колишніх російських військових і поліцейських. Але на тлі масштабів нинішнього вторгнення Пригожин вирішив збільшити чисельність свого угруповання за рахунок ув'язнених з російських в'язниць.

Активно використовуючи тактику "м'ясного валу", тобто жорстоких штурмових атак силами майже виключно піхоти, "група Вагнера" сумно прославилася на війні, як підрозділ з найвищою смертністю серед усіх російських сил.

Особливо великі втрати "вагнерівці" понесли при штурмі Соледара.

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