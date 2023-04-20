Нейтральна Швейцарія знайшла в собі сили заборонити своїм громадянам і фірмам мати справу з терористами Пригожина.

Влада Швейцарії оголосила про запровадження санкцій проти російської "Групи Вагнера" і пов'язаного з угрупованням інформагентства РІА "ФАН". Про це повідомив Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень Швейцарії.

Зазначається, що 14 квітня ЄС запровадив санкції проти "Групи Вагнера" через її активну участь у військовій агресії Росії проти України.

Швейцарська влада підкреслює, що дана організація "служить інструментом російської гібридної війни", хоча її юридична природа неясна, а сама "Група Вагнера" є частиною складної мережі міжнародних компаній, пов'язаних одна з одною логістичними мережами і структурами власності.

Відео дня

"Водночас ЄС запровадив санкції проти російського інформаційного агентства РІА ФАН за поширення проурядової пропаганди та дезінформації. Швейцарія в даний час також запроваджує санкції проти цих двох організацій, тим самим посилюючи вплив заходів ЄС", – йдеться в повідомленні.

Група Вагнера - останні новини

Цього тижня правозахисний портал " Гулагу.нет" опублікував інтерв'ю з двома колишніми бойовиками "Вагнера", які під запис зізналися в масових вбивствах полонених, цивільних і російських "відмовників". Після цього в Росії на них оголосили полювання.

Також нещодавно з'явилися відомості, що "Група Вагнера", ймовірно, почала використовувати російських "мобиків" замість ув'язнених, яких Пригожину заборонили вербувати ще в січні. Стверджується, що мобілізованих змушують підписати якийсь "контракт" з "Групою Вагнера". Це юридичний абсурд, оскільки дане угруповання саме по собі є нелегальним за російськими законами.

Вас також можуть зацікавити новини: