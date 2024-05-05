Представник відомства розповів, чи працюватимуть старі документи після появи нових.

Представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко заявив, що незабаром в Україні почнуть видавати громадянам військово-облікові документи (ВОД) за новим єдиним зразком. Поки що їхня розробка триває.

Глущенко пояснив NV, що наразі в Україні відсутній єдиний зразок для військово-облікових документів, однак очікується, що єдину форму незабаром затвердять постановою Кабінету Міністрів.

Він також розповів, що очікує військовозобов'язаних, резервістів, призовників, які отримали або тільки мають отримати ВОД:

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якщо громадянин має документи, оформлені до прийняття закону про посилення мобілізації №3633-IX, то він може й надалі ним користуватись. Туди лише "внесуть відповідні відмітки";

якщо громадянин досі не мав такого документа, то йому видадуть ВОД за новим зразком.

За словами Глущенка, наразі різні підрозділи Сил оборони України мають різні за формою та форматом документи. Зокрема, у правоохоронців, СБУ та ГУР є свій зразок, однак і їх скоро уніфікують.

"Військово-облікові документи встановлюються їхніми відомствами, тому вони можуть бути різної форми і формату. З метою уніфікації зараз розробляється постанова, яка визначить єдиний документ єдиного формату єдиного зразка для призовників, військовозобов'язаних і резервістів", — підсумував представник Генштабу.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроект про мобілізацію. Серед іншого було вирішено про запровадження електронного кабінету.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.

Нещодавно у Міноборони назвали функції електронного кабінету військовозобов'язаного, створення якого передбачене новим законом про мобілізацію. Глущенко розкрив, як представники ТЦК перевірятимуть оновлення даних українських чоловіків через електронний кабінет.

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