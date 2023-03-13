Окупант "успішно потрапив під авіаудар" на Херсонському напрямку.

В Україні ліквідували топ-офіцера РФ під час переміщення ворожих підрозділів на Херсонському напрямку.

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", внаслідок вдалого авіаудару "задвохсотили" начальника оперативного відділення 4 танкової дивізії армії РФ полковника Дениса Гутарьова.

"Штірліц" уточнив, що топ-офіцера РФ ліквідували на Херсонському напрямку ще восени минулого року, але інформація про це з'явилася тільки зараз.

Відео дня

Війна в Україні: актуальні втрати РФ

Загальні втрати Росії в Україні вже становлять 159 тис. 800 загарбників. Крім того, ліквідовано багато техніки супротивника, у тому числі 3 474 танки.

На найбільш гарячих точках фронту РФ щодня втрачає сотні своїх військовослужбовців. Зокрема, тільки вчорашній день українські військові ліквідували близько 240 російських окупантів та поранили ще майже 300.

Загалом на Бахмутському напрямку поля усипані трупами російських військових, яких командування посилає у так звані "м'ясні" штурми.

Крім того, Генштаб фіксує втрати окупантів на Запорізькому напрямку. Вчора повідомлялося, що до місцевого моргу Енергодара в Запорізькій області надійшло близько 30 тіл загиблих окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: