Експерт зазначає що така стратегія показує, наскільки США потребують цієї зброї у своєму арсеналі.

Україна використовує гібридні системи протиповітряної оборони FrankenSAM, розроблені спільно з США, і створення такого експериментального озброєння свідчить про критичний брак у США наземних засобів оборони, пише Business Insider.

"Зброя, названа за поєднанням імені монстра Франкенштейна і абревіатури, що позначає ракети класу "земля-повітря", виробляється США і Україною і створюється шляхом комбінування різних систем для створення нової зброї, здатної знищувати ракети, безпілотники і літаки, поєднуючи американську зброю з обладнанням радянських часів…. Деякі з них включають переобладнання ракет AIM-9M Sidewinder американського виробництва, якими зазвичай стріляють з літаків, так, щоб їх можна було запускати з наземних пускових установок", - зазначає видання.

Водночас Марк Канчіан, полковник морської піхоти США у відставці і старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень зазначає: така стратегія показує, наскільки країнам НАТО, в тому числі і США, не вистачає наземних систем ППО.

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"ЗРК FrankenSAM заповнюють "критичну прогалину" для України, оскільки її союзники не мають достатньо наземних засобів протиповітряної оборони, щоб надати їх, сказав Канчіан.

Те, як Росія воює зараз, також показує, що НАТО потребує таких видів озброєнь, якщо вона хоче бути готовою до майбутніх конфліктів, сказав Канчіан. Але такого озброєння просто не вистачає після того, як країни-члени припинили інвестувати в озброєння після холодної війни.

Після 2014 року Пентагон змінив свою стратегію і знову повернувся до наземної оборони, але це відбувається "із запізненням", зазначив експерт.

"Ось чому було так важко отримати системи ППО для України, тому що США і НАТО ліквідували більшу частину цих систем", - сказав Канчіан.

Саме тому наразі США і Україна виробляють кілька типів ЗРК "Франкенштейн", щоб спробувати заповнити цю прогалину, - зазначає BI.

Гібридні системи ППО - що відомо

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповів під час дискусії в Українському домі в Давосі про перше успішне використання "гібридної" ППО, яка знищила "шахед" з відстані 9 кілометрів. Він зазначив, що йдеться про саморобну ППО - взяли радянські компоненти й адаптували до цих систем західні ракети або беруть західні пускові установки, до яких інтегрують радянські застарілі ракети.

Ветеран війни, екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що для збиття російських літаків А-50 та Іл-22 вперше було застосовано ППО, розроблене в рамках українсько-американського проекту, відомого під назвою FrankenSAM. Це поєднання радянських пускових установок з американськими ракетами.

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