Йдеться про німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли про систему ППО, до якої зараз найсильніше потрібні боєприпаси. Мова про німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який добре зарекомендував себе при знищенні російських ракет.

Такою інформацією поділився речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Він заявив в ефірі національного телемарафону: "Найбільше хотілося б мати достатню кількість боєприпасів до IRIS-T. Це дійсно відмінний комплекс, фактично нове покоління ЗРК. Цього озброєння потрібно ще більше, тому що воно покликане замінити ті наші старі комплекси".

Безпосередньо про нестачу боєприпасів до ППО Ігнат говорити не став. Спікер послався на інформаційну безпеку у військових умовах: "Мабуть, якщо є стурбованість, якщо Захід постачає нас засобами протиповітряної оборони, значить вона буде посилюватися і дефіцит буде перекриватися".

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Постачання та застосування IRIS-T: основна інформація

Перша система ППО німецького виробництва була передана Україні 12 жовтня. А поставки ще трьох очікуються в 2023 році.

У другій половині жовтня зенітно-ракетний комплекс пройшов бойове хрещення. Результати його роботи в повітряних силах ЗСУ описали, як "досить непогані".

IRIS-T під час масованої ракетної атаки по Україні 31 жовтня відпрацював на 100%. За словами ПС ЗСУ, більша кількість цих систем дозволить закрити небо.

На початку листопада Німеччина передача чергову партію техніки та амуніції для ВСУ. Вона включала партію боєприпасів до IRIS-T.

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