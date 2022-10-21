Вся інформація про "бойове хрещення" комплексу і перевірку його результативності в бойових умовах буде передана німецькій стороні.

Перший модернізований німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який отримала Україна, пройшов "бойове хрещення" і добре показав себе під час останніх обстрілів з боку російської армії.

Про це під час брифінгу розповів речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"IRIS-Т – потужний німецький комплекс. Те, що Україна отримала і буде отримувати далі, це новітня техніка, яка пройшла модернізацію. Таких комплексів немає ніде в світі, а в Україні вже є. Єдиний мінус, що їх мало. Очікується, що німецька промисловість набере обертів, щоб збільшити виробництво і Україна отримала якомога більше цих комплексів для озброєння Повітряних сил ЗСУ. Одна з таких систем вже працює", – зазначив Ігнат.

Відео дня

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, вся інформація про "бойове хрещення" цього комплексу та перевірку його боєздатності та результативності в бойових умовах буде передана німецькій стороні для врахування "деяких моментів і нарощування потужностей". Він додав, що Україна очікує поставку ще декількох систем ППО від Німеччини.

"Ми отримаємо в найближчі місяці ще кілька пускових установок, які дещо посилять – трохи, але посилять. Комплекс має 8 пускових контейнерів. Навіть одна установка, оснащена вісьмома ракетами – це вже досить потужний засіб, який може знищувати повітряні цілі: ракети і БПЛА, які летять на нас останнім часом", – резюмував Інат.

Поставки IRIS-т в Україну: що відомо

10 жовтня Німеччина оголосила, що у відповідь масований ракетний удар по містах України з боку Російської Федерації в Україну відправили першу з чотирьох систем ППО IRIS-T. Решта будуть передані в 2023 році.

Наданий Берліном зенітно-ракетний комплекс IRIS-T був успішно інтегрований в систему протиповітряної оборони України і продемонстрував перші результати роботи.

Вас також можуть зацікавити новини: