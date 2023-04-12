Побудована смуга перешкод передбачає комплексну підготовку одразу для двох-трьох підрозділів.

Командувач Об’єднаних cил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, як тренуються українські військові у Північній операцій зоні. Про це Наєв повідомив у Telegram.

"Наразі обстановка в Північній операційній зоні дозволяє не лише постійно зміцнювати оборону, а й цілеспрямовано займатися здобуттям військовослужбовцями військової майстерності", - зазначив він.

За словами Наєва, побудована смуга перешкод передбачає комплексну підготовку одразу для двох-трьох підрозділів і включає в себе дію у складі відділення.

Відео дня

Зокрема, командири відділень тут набувають умінь щодо керівництва й лідерських якостей, а їхні підлеглі військовослужбовці відпрацьовують питання обкатки танками, розгортання у бойові порядки, подолання різних перешкод, які імітують справжні бойові дії.

Ситуація на фронті сьогодні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулої доби ЗСУ відбили понад 70 атак росіян. Найгарячішою точкою фронту стала Мар'їнка.

Також минулої доби українська авіація завдала 13 ударів по позиціях окупантів. Захисники України збили два ворожих безпілотники.

Тим часом втрати росіян в Україні перетнули нову "червону" межу - понад 180 тисяч загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: