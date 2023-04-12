За словами заступниці міністра оборони, секретну інформацію про стратегічні плани знають кілька людей.

У Міноборони України відреагували на витік секретних документів Пентагону, у яких згадується про війну та очікуваний контрнаступ ЗСУ. Заступниця очільника відомства Ганна Маляр заявила, що про планування військових операцій завжди знає вузьке коло осіб, тому ризик "зливу" інформації про цьоо є дуже низьким, хоч його і не можна заперечити.

Як заявила Маляр в ефірі телемарафону, більшим є ризик того, що "просочаться" дані, про які знають багато людей. Інші обговорення стратегічних військових рішень - не більш ніж чиясь приватна думка.

Маляр пояснила, що між схваленням та реалізацією важливих стратегічних рішень проходить мало часу. Їх не може тижнями обговорювати вся держава. Так, зокрема, були під час звільнення Вона нагадала, що так було під час звільнення Харківської та Херсонської областей.

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"Ніхто наперед це не обговорював. ЗСУ тихо робили свою справу", – додала Маляр.

Витік секретних документів Пентагону

Нещодавно у соцмережі "злили" засекречені документи, які містять деталі плану США та Північноатлантичного Альянсу щодо оснащення ЗСУ перед контрнаступом.

За даними CNN, Україна вже змінила свої військові плани через публікацію цих документів. В Офісі президента України назвали їх "фотошопом" і російською ІПСО перед великим контрнаступом.

У Великій Британії заявили, що широко висвітлюваний витік "можливої секретної інформації" Сполучених Штатів продемонстрував серйозний рівень неточності.

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