Поки вагнерівці ще намагаються наступати в межах міста, на флангах вперед йдуть українські бійці.

ЗСУ домоглися тактичних успіхів на флангах навколо Бахмута, але в межах міста "Група Вагнера" продовжує просування. Про це йдеться в новому зведенні від британської розвідки.

"Сили групи Вагнера продовжують поступово просуватися, зачищаючи українські позиції в центрі міста Бахмут Донецької області. Однак за останні чотири дні українські сили домоглися тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмута на свою користь", - кажуть британці.

Зокрема розвідка Великої Британії фіксує просування українських сил на південь та північний захід від міста.

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"Це, ймовірно, дозволило українським силам відновити більш безпечне використання ключової дороги постачання 0506", - зазначають у розвідці.

Британці вважають, що українське командування має намір відновити контроль над каналом Сіверський Донець – Донбас, щоб використовувати його як рубіж оборони на даному напрямку, в тому числі для захисту міста Часів Яр.

Ситуація навколо Бахмута

За даними Генштабу ЗСУ, Бахмут і Мар'їнка протягом останньої доби були найгарячішими ділянками фронту. Крім атак в межах міста Бахмута, окупанти намагалися просунутися в напрямку населеного пункту Іванівське. Успіху там не мали.

Український бійці помітили, що в міських боях за Бахмут окупанти іноді обстрілюють позиції своїх "товаришів". Поки причини такого "дружнього вогню" залишаються нез'ясованими.

Водночас масштабного відступу ворога на тлі успіхів ЗСУ на Бахмутському напрямку наразі немає. Але добре помітна ворожість між "вагнерівцями" і частинами регулярної російської армії.

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