У ході шалених боїв українським воїнам вдалося знищити 149 окупантів, ще 160 було взято у полон.

За останні дві доби наші військові просунулись до двох кілометрів на Бахмутському напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За словами Череватого, за попередні дві доби нашим військам вдалось просунутися від 50 метрів до 2 кілометрів на різних напрямках, не дивлячись на шалений спротив ворога.

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"479 разів ворог атакував наші позиції, здійснив 4 авіанальоти. В ході боїв нашим військовим вдалося знищити 149 окупантів, поранити 160, а також взяти у полон ще шістьох. Також було відбито дві ворожі бойові машини піхоти, два бронеавтомобілі, три БПЛА, а також польовий склад із боєприпасами", - розповів Череватий.

Ситуація під Бахмутом

Як повідомляв УНІАН, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, і назвав це першим успіхом наступальних дій у ході проведення операції з оборони Бахмута.

Пізніше полковник СБУ Роман Костенко заявив, що Збройним силам України вдалося змінити ситуацію на цьому напрямку. На його думку, перехоплення ініціативи дозволить нашим військам перейти до активніших дій на інших напрямках.

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