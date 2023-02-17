Найманцям не вистачає боєприпасів для артилерійських гаубиць, протитанкових комплексів та мінометів.

Міністерство оборони РФ повністю відрізало приватну військову компанію "Вагнер" від постачань боєприпасів. Артилеристські підрозділи найманців поскаржилися, що їм не вистачає БК.

У мережі з'явилося відеозвернення бойовиків "Вагнера", у якому вони скаржаться на недостачу боєприпасів.

"На цей час ми повністю відрізані від поставок боєприпасів", - кажуть "вагнерівці".

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Найманцям не вистачає боєприпасів для артилерійських гаубиць, протитанкових комплексів та мінометів.

"Ми звертаємося до наших колег та друзів з Міноборони. Ми впевнені, що десь на складах ці боєприпаси є. Ми їх гостро потребуємо. Ми будемо вдячні, якщо ви посприяєте, допоможете нам та доставите нам їх. Велика кількість людей виживе і зможе продовжити участь у бойових діях. Це вплине на хід війни. Ми відбатрачимо за вас, зробимо цю роботу. Допоможіть нам", - заявили "вагнерівці" на відео.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело, "вагнерівцям" дійсно перекрили постачання боєприпасів. Ймовірні успіхи наймаців зараз небезпечні для Міноборони РФ.

"Генштабівцям на фоні провалу в Вугледарі (там унікальний провал, великі втрати людей і техніки і без результату) не можна дати "Вагнеру" показати хоч щось виразне. Вони розуміють, що втрата зеків - це одне, а ось старих навчених кадрів зливати Пригожин поспіхом не стане, тому створили історію з дефіцитом снарядів, а вона дуже тривожна", - каже джерело.

Однак є й інші мотивації. Як зазначає джерело, очільник Генштабу РФ Герасимов та його колеги можуть таким чином провокувати Пригожина на жорстку критику, яку зможуть подати нагору як порушення вказівки Путіна "не виносити сміття з хати", "не розгойдувати ситуацію на фронті".

"Це було після добірного матюка у бік Герасимова. Саме тому на відео боєприпаси просять так чемно – у ПВК теж розуміють, що до чого", - додало джерело.

Пригожин воює з Міноборони РФ: що відомо

Опозиціонер Андрій Піонтковський говорив, що Сергій Шойгу та Валерій Герасимов здійснили військовий міні-переворот. Експерт зазначав, що Герасимова призначили командувачем окупантами в Україні не для перемоги Росії. За словами експерта, Герасимов і Шойгу хотіли ліквідувати Євгена Пригожина.

За даними ГУР, Пригожин безпосередньо не керує бойовими загонами, оскільки його функція переважно медійна та політична.

Як раніше повідомляв УНІАН, засновник "Вагнера" стрімко втрачає авторитет в очах російського президента Володимира Путіна, який вирішив більше не покладатися на його сили і натомість знову довірився Герасимову, Шойгу та звичайним російським військовим.

Раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що між вежами Кремля триває серйозне протистояння, і його розвʼязка неминуча. На його думку, серйозної поразки в цьому протиборстві зазнає саме Пригожин.

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