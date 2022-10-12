Ув'язненим кажуть, що "шансів вижити у них більше" у складі батальйону міноборони, ніж у складі "вагнерівців".

Міністерство оборони Росії як мінімум з кінця вересня вербує для участі у війні проти України ув'язнених із "червоних" колоній, де відбувають покарання в тому числі колишні співробітники силових структур.

Про це журналістам розповіли родичі в'язнів у ВК-3 "Скопин" у Рязанській області та ВК-4 "Олександрійська" у Ставропольському краї, пише російське видання "Медуза".

За їхніми словами, ув'язненим у ВК-4 представники міноборони РФ запропонували приєднатися до батальйону "Шторм". Зазначається, що російське відомство вербувало ув'язнених майже одночасно з ПВК "Вагнера". Представники обох організацій відвідували цю колонію 27 і 28 вересня відповідно. За словами родичів, перших завербованих до "Шторму" із ВК-4 відправили в ніч на 11 жовтня.

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Представники міноборони РФ також приїжджали до ВК-3 наприкінці вересня й пропонували ув'язненим контракт на півроку й гроші за участь у війні в складі "дивізії Шторм", розповів батько одного із засуджених. Він додав, що в цій колонії зібрали 60 осіб, які написали прохання про помилування і дали підписку про нерозголошення.

Раніше про подібну практику міноборони повідомляли правозахисники проекту "Гулагу.нет". Тоді мова йшла про ВК-11 у Нижегородській області РФ, де також відбувають покарання колишні співробітники правоохоронних органів.

За словами джерела з колонії, представники міністерства розповіли ув'язненим, що створюють загін "Шторм" в складі Південного військового округу. Вони пропонували такі ж умови, що й ПВК "Вагнера" (помилування і гроші), але відзначали, що "шансів вижити більше". Джерело додало, що адміністрація колонії почала тиснути на ув'язнених, вимагаючи погодитися на цю пропозицію.

В "Гулагу.нет" вважають, що в міноборони РФ вирішили створити спецзагін, до якого увійдуть ув'язнені з колоній для колишніх співробітників правоохоронних органів.

Відзначається, що існує як мінімум два "Шторми", пов'язаних із російським міноборони. Перший - штурмовий батальйон, сформований в "ЛНР" у липні 2022 року. Другий - зведений загін добровольців із Північної Осетії, який чотири місяці воює в Україні.

Росія відправляє на війну проти України ув'язнених

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію чоловіків для війни проти України. Згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують вербувати "новобранців" серед ув'язнених і людей з наркотичною та алкогольною залежністю.

У вересні з'явилося відео, як куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин особисто агітує засуджених російської колонії суворого режиму приєднуватися до війни в Україні. Про особисту участь Пригожина у вербуванні засуджених повідомлялося з липня.

Пригожин, прямо не підтверджуючи це, звернувся до критиків його дій зі словами, що у війні братимуть участь "або ПВК і зеки, або ваші діти".

Російські ЗМІ з'ясували, що ПВК "Вагнер" вдалося завербувати для війни в Україні понад тисячу укладений.

5 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська збираються заповнити свої втрати за рахунок понад 650 ув'язнених із виправних колоній суворого режиму. Саме стільки ув'язнених із колоній Ставропольського краю дали згоду брати участь у бойових діях на території України.

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