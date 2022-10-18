Крім того, керівників підприємств критичної інфраструктури Росії змушують направляти своїх співробітників до військкоматів.

Станом на початок жовтня екс-ув'язнені становлять понад половину із 8 тис. бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"Російське військово-політичне керівництво не припиняє вживати заходів щодо поповнення особовим складом підрозділів, що зазнали втрат на території України", - розповіли у Генштабі.

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Зокрема, незважаючи на попереднє бронювання переліку працівників критичної інфраструктури, керівники таких підприємств все ж отримують плани з мобілізації, які вимушені виконувати.

Відтак вони направляють своїх співробітників до військкоматів.

"Триває поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув’язнених. Станом на початок жовтня, із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", більше половини складають найманці згаданої категорії", - йдеться у зведенні.

Вербування Росією зеків

Кремль почав незаконно залучати до війни проти України своїх ув'язнених після гучної поразки під Харковом. У вересні з'явилось відео, як "кухар Путіна" Пригожин особисто закликав зеків долучатися до лав "вагнерівців".

Понад те, західні експерти неодноразово зауважували зростаючий дефіцит живої сили у Росії. Станом на 14 жовтня у боях, за підтвердженими даними Генштабу ЗСУ, знищено вже близько 64 300 окупантів.

Українська розвідка пояснює рекрут зеків у Росії браком охочих воювати проти ЗСУ.

Експертне середовище сходиться на думці, що завербовані в'язні якісно не замінять кадрових військових на полі бою.

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