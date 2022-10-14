Дезертирам прострілюють ноги.

Бійці ПВК "Вагнера" розстріляли вже понад 40 завербованих в'язнів, яких відправили на війну в Україну.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ з посиланням на заяву російського правозахисника Володимира Осєчкіна.

За словами Осєчкіна, карали тих, хто намагався втекти у бік українських військ.

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Дезертирам прострілюють ноги.

"Їх, коли везуть в автозаках і привозять на місце, там уже далі включається те, про що говорив сам Євгеній Пригожин у колонії №6 12 вересня. Ось він прямо казав: "Якщо ви доїжджаєте до місця і кажете, тут щось не те, вони одразу розстрілюють. Без суду та без слідства", - заявив він.

Вербування Росією зеків

Кремль почав незаконно залучати до війни проти України своїх ув'язнених після гучної поразки під Харковом. У вересні з'явилось відео, як "кухар Путіна" Пригожин особисто закликав зеків долучатися до лав "вагнерівців".

Понад те, західні експерти неодноразово зауважували зростаючий дефіцит живої сили у Росії. Станом на 14 жовтня у боях, за підтвердженими даними Генштабу ЗСУ, знищено вже близько 64 300 окупантів.

Українська розвідка пояснює рекрут зеків у Росії браком охочих воювати проти ЗСУ.

Експертне середовище сходиться на думці, що завербовані в'язні якісно не замінять кадрових військових на полі бою.

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