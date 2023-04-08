Також у звіті Інституту зазначено, що російські військові просунулися на південь від траси Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут.

Російські війська продовжували наступ у Бахмуті і його околицях.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у свіжому звіті. Вони зазначили, що знімки геолокацій дозволяють допустити, що росіяни просунулися далі в центр міста. Зокрема, найманці ПВК "Вагнер" стоять біля бахмутської військової прокуратури і, ймовірно, вони захопили цю будівлю.

Також у звіті Інституту зазначено, що російські військові просунулися на 3 км на південь від траси Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут на північний захід від Бахмута.

Відео дня

Аналітики відзначили, що російські воєнкори стверджують, що "вагнерівці" захопили кілька будівель в центрі Бахмута, в тому числі стадіон "Металург", готель "Бахмут" і церкву Всіх Святих, проте в даний час підтверджень цьому немає.

Ситуація в Бахмуті

У місті кілька місяців поспіль йдуть запеклі бої. І якщо в березні окупаційні сили там трохи видихнулися, то зараз кинулися в бій з новою силою. Вчора британська розвідка зазначила, що "вагнерівці" і кадрові російські військові, ймовірно, налагодили співпрацю і стали діяти більш ефективно.

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