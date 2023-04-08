Ворог продовжує приділяти окрему увагу декільком напрямкам в Україні, проте успіху не має.

За минулу добу Збройні сили України відбили понад 60 атак окупантів на різних напрямках фронту. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на чотирьох напрямках - на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Там армія РФ веде безуспішні наступальні дії.

Про оперативну ситуацію на полі бою розповів Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні у Facebook. Там зазначили, що за підсумками 5 квітня противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Заруцьке Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ у Харківській області.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське - Луганської області.

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На Лиманському напрямку окупанти намагалися реалізувати наступальні дії на південь від Кремінної, а також біля районів Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Армія РФ накрила артилерією Новоселівське, Макіївку, Невське, Кузьмине, Діброву, Білогорівку Луганської області та Торське, Зарічне, Спірне, Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ескалацію, намагається взяти місто-фортецю під повний контроль. Тривають жорстокі бої. За минулу добу ворог вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Богданівки та Іванівського. Там ЗСУ стримали близько 20 атак ворога. Від обстрілів РФ постраждало не менше 25 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове, Ступочки, Шуми, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни також намагалися розвинути наступ: ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області. Найгарячіші сутички відбуваються за контроль над Мар’їнкою - там Сили оборони стримали понад 15 ворожих атак. Ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли Новомихайлівку, Вугледар, Пречистівку, Керменчик, Новомайорське, Золоту Ниву, Шахтарське, та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському армія РФ обстріляла понад 40 населених пунктів. Під вогонь потрапили Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новопавлівка Запорізької області; Качкарівка, Зміївка, Інженерне та Зеленівка Херсонської області, а також Херсон.

Загалом протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів по Україні та традиційно вів вогонь із РСЗВ (понад 40 обстрілів).

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що минулого вечора 5 квітня Генштаб ЗСУ також звітував про зміни, які сталися на українському фронті протягом дня.

Зокрема, ворог вже деякий час зосередився на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському - ці 4 напрямки наразі є найзапеклішими ділянками фронту в Україні.

Також станом на вечір 5 квітня Сили оборони помстилися окупантами за повітряний "терор" та завдали 9 нищівних ударів по районах зосередження сил та техніки військ РФ. Зі свого боку ворог завдав 14 авіаційних ударів по Україні.

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