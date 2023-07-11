На тій базі зберігались невеликі ядерні пристрої, які навіть можна носити в рюкзаку.

Під час заколоту у Росії найманці ПВК "Вагнера" дійшли до бази "Воронєж-45", на якій зберігається ядерна зброя.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов у коментарі Reuters. Згідно з опублікованими відео та інтерв'ю з місцевими мешканцями, частина бойовиків під час руху у бік Москви повернула на схід по шосе в напрямку укріпленої російської армійської бази. Однак спостереження припиняється за 100 км від ядерної бази "Воронєж-45".

За словами Буданова "вагнерівці" пішли набагато далі. Вони досягли бази і хотіли отримати "невеликі ядерні пристрої радянських часів", щоб підняти ставки у своєму заколоті.

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"Адже якщо ти готовий битися до останнього, то це один з об'єктів, який значно підвищує ставки", – пояснив начальник української розвідки.

Єдиним бар'єром між бойовиками ПВК і ядерною зброєю виявились двері до ядерного сховища.

"Двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не зайшли", – зазначає Буданов.

Він розповів, що на базі "Воронєж-45" зберігаються невеликі ядерні пристрої, які навіть можна носити в рюкзаку.

"Це було одне з ключових місць зберігання цих рюкзаків", - додав очільник ГУР.

З незрозумілих причин найманці відступили і не захопили їх. Водночас джерело у Кремлі підтвердило цю інформацію. За його словами, підрозділу ПВК "вдалося потрапити в зону особливого інтересу, внаслідок чого американці розхвилювалися, оскільки там зберігаються ядерні боєприпаси".

Вказується, що саме це нібито занепокоїло Кремль і стало поштовхом до успішних переговорів та посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Однак самі американські чиновники висловили сумніви щодо цього твердження Буданова.

"Ми не можемо підтвердити цей звіт. У нас не було жодних ознак того, що ядерна зброя чи матеріали були під загрозою", - відповів речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж у відповідь на питання про те, чи досягли бойовики бази й намагалися отримати ядерку.

У виданні додали, що "вагнерівці", які їхали до "Воронєж-45", вступили у перестрілку з російськими військами у першому ж селі. Після цього вони безперешкодно пройшли 90 км і проїхали через центр міста, біля якого розташована база.

За даними вчених ООН, це одне з 12 російських "сховищ національного рівня" для зберігання ядерної зброї. У містечку Талова колону атакував гелікоптер, який збили.

Заколот "Вагнера" - що відомо

23 червня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відправив своїх бойовиків до Москви з "маршем справедливості", щоб зняти з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

За добу вони захопили Ростов, пройшли декілька областей РФ, а також збили шість гелікоптерів армії РФ та один літак.

Однак майже перед Москвою Пригожин передумав і розвернув колону після переговорів з Олександром Лукашенком. Згідно з домовленостями, його ПВК повертається у польові табори, а з "кухаря Путіна" знімають обвинувачення і він їде до Білорусі.

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