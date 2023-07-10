У мережі поширюється інформація, яка виставляє ПВК кращою за регулярні війська РФ.

Рішення президента РФ Володимира Путіна не ліквідовувати ПВК "Вагнера" та не переслідувати учасників заколоту ставить російську владу у незручне становище.

Як зазначають аналітики в ISW, 9 липня невідомі виклали у мережу зображення, які схожі на статут ПВК, щоб представити "вагнерівців" як професійну організацію.

"У документі сказано, що основоположними принципами "вагнерівців" є боротьба у війні Росії проти України та вірна служба президенту РФ і російському народу. Водночас рішення Путіна не карати групу "Вагнер" і не переслідувати учасників заколоту ставить його самого і його підлеглих у незручне становище", – переконані експерти.

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Вони не розуміють, кому вигідний витік ймовірного засновницького документа ПВК, оскільки цей документ робить групу бойовиків професійною та привабливою порівняно з регулярними військами РФ.

Водночас вказується, що "Вагнер" все ще вербує членів в Росії, тоді як Міноборони Росії проводить конкурентну роботу з наймання "вагнерівців" для підписання контрактів. На думку аналітиків, рішення Путіна не знищувати цю ПВК ускладнює для нього та політичної еліти знання про те, як взаємодіяти з ними та її лідерами й бойовиками.

Заколот "Вагнера" - що відомо

23 червня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відправив своїх бійців до Москви з "маршем справедливості", щоб відсторонити від посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Їх лідер бойовиків неодноразово звинувачував у неефективності ведення війни проти України.

Тоді найманці захопили Ростов і пройшли декілька областей Росії. На своєму шляху вони збили шість гелікоптерів армії РФ та один літак, внаслідок чого загинуло більше 10 російських військових.

Через добу Пригожин передумав і пішов на угоду. Він розвернув колону після переговорів з Олександром Лукашенком. Згідно з домовленостями, "вагнерівці" повертаються у польові табори, з ватажка "Вагнера" знімають обвинувачення, а сам він їде до Білорусі.

Наразі в Білорусі ведеться активне облаштування військової бази на 9 тис. осіб. Її, як видається, повинні зайняти або вже почали займати найманці "групи Вагнера".

За даними британської розвідки, дії "Вагнера" викликали розбіжність в російській силовій системі. Кількох російських генералів, включаючи Сергія Суровікіна підозрюють у співпраці з бунтівниками.

Політолог Кирило Рогов пояснював, що росіяни побачили слабкого Путіна і тепер він шукає способи відповісти на приниження.

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