ПВК "Вагнер", за даними Oryx, втратила тільки один УАЗ.

OSINT-проект "Oryx" почав вести підрахунок втрат техніки у збройному конфлікті ЗС РФ і ПВК "Вагнер". Поки втрати регулярної російської армії значно більші.

У звіті OSINT-дослідників відзначають, що в ході бойових дій проти найманців Євгена Пригожина російські військові втратили літак Ил-22, два вертольоти, призначених для радіоелектронної боротьби, один вертоліт Мі-35, бойову машину "Тигр" і військовий КамАЗ. Авіація була знищена, а машини захоплені.

ПВК "Вагнер", за даними Oryx, втратила тільки один УАЗ.

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Заколот Пригожина в Росії - головне

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин підняв своїх найманців проти російського військового керівництва у ніч на 24 червня 2023 року. Напередодні "кухар Путіна" заявив про нібито завданий МО Росії ракетний удар по тил у"вагнерівців", що міністерство Шойгу гаряче заперечувало.

Потім на вулицях російських міст з'явилися кадрові війська і військова техніка. ФСБ підняли за тривогою. Зазначається, що "під контролем" терористів ПВК знаходяться військові об'єкти Воронежа і Ростова.

Пройшло кілька сутичок з регулярними військами ЗС РФ, в ході яких, за словами Пригожина, було збито "вертушки" ВКС РФ.

Проти Пригожина вже порушено кримінальну справу за організацію збройного заколоту. А Путін назвав повстання "ножем у спину" і "зрадою", втім, не згадавши у відеозверненні до росіян прізвище свого"кухаря".

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