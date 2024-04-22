За словами Буданова, такі випадки є неодиничними.

Очільник української розвідки Кирило Буданов прокоментував вбивство російського пілота Максима Кузьмінова, який перевіз вертоліт на сторону України. За словами розвідника, ця історія показує класичну психологічну помилку людей.

"Коли люди розслабляються, у них з'являються гроші і вони нібито дивляться за своєю безпекою. Але разом з тим бажання слави затьмарює очі всім. І вони починають говорити "ти знаєш, хто я?", "от ти ж нікому, тільки от тобі кажу". Так само потім починають викликати дівчат з РФ, знайомих їм з минулого, розказувати, скільки у них тепер багато грошей, як чудово вони живуть в Іспанії і, так далі", - пояснив розвідник в інтерв'ю BBC News Україна.

Голова ГУР додав, що такі випадки є неодиничними і це помилка, яка Україну так само спіткала.

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"Це теж треба визнавати. Я ніколи не боявся визнати помилки і тут те ж саме можу сказати. Треба було все ж таки за ним доглядати, а не повірити тому, що "я дорослий, я знаю, як бути", - зауважив Буданов.

Операція "Синиця": що відомо

23 серпня 2023 року стало відомо, що українські розвідники виманили російський військовий гелікоптер Мі-8, який приземлився на українському аеродромі. За словами Буданова, пілот російського гелікоптера добровільно перегнав судно, а його родину непомітно було перевезено до України. Водночас інші члени екіпажу не знали про це, тому намагалися втекти, через що їх було ліквідовано.

Пізніше в Україні назвали особу пілота, ним виявився Максим Кузьмінов, який взяв участь у пресконференії та дав інтерв'ю. За його словами, така спецоперація тривала протягом шести місяців.

Уже у 2024 році, 19 лютого, у ГУР МО України підтвердили смерть пілота, його було знайдено мертвим в Іспанії.

"Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим", - розповіло джерело для УП у розвідці.

Також стало відомо, що у Кузьмінова п'ять разів вистретили поблизу поліцейського відділку в маленькому прибережному містечку Вільяхойоса. Тоді особу підозрюваного ще не було встановлено, проте слідчі вважають, що до вбивства пілота причетний Кремль.

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