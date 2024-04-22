Кирило Буданов наголосив, що Україні варто було б наглядати за Максимом Кузьміним / фото УНІАН

Очільник української розвідки Кирило Буданов прокоментував вбивство російського пілота Максима Кузьмінова, який перевіз вертоліт на сторону України. За словами розвідника, ця історія показує класичну психологічну помилку людей. 

"Коли люди розслабляються, у них з'являються гроші і вони нібито дивляться за своєю безпекою. Але разом з тим бажання слави затьмарює очі всім. І вони починають говорити "ти знаєш, хто я?", "от ти ж нікому, тільки от тобі кажу". Так само потім починають викликати дівчат з РФ, знайомих їм з минулого, розказувати, скільки у них тепер багато грошей, як чудово вони живуть в Іспанії і, так далі", - пояснив розвідник в інтерв'ю BBC News Україна

Голова ГУР додав, що такі випадки є неодиничними і це помилка, яка Україну так само спіткала. 

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"Це теж треба визнавати. Я ніколи не боявся визнати помилки і тут те ж саме можу сказати. Треба було все ж таки за ним доглядати, а не повірити тому, що "я дорослий, я знаю, як бути", - зауважив Буданов. 

Операція "Синиця": що відомо

23 серпня 2023 року стало відомо, що українські розвідники виманили російський військовий гелікоптер Мі-8, який приземлився на українському аеродромі. За словами Буданова, пілот російського гелікоптера добровільно перегнав судно, а його родину непомітно було перевезено до України. Водночас інші члени екіпажу не знали про це, тому намагалися втекти, через що їх було ліквідовано. 

Пізніше в Україні назвали особу пілота, ним виявився Максим Кузьмінов, який взяв участь у пресконференії та дав інтерв'ю. За його словами, така спецоперація тривала протягом шести місяців. 

Уже у 2024 році, 19 лютого, у ГУР МО України підтвердили смерть пілота, його було знайдено мертвим в Іспанії. 

"Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим", - розповіло джерело для УП у розвідці. 

Також стало відомо, що у Кузьмінова п'ять разів вистретили поблизу поліцейського відділку в маленькому прибережному містечку Вільяхойоса. Тоді особу підозрюваного ще не було встановлено, проте слідчі вважають, що до вбивства пілота причетний Кремль.

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