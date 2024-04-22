На думку очільника ГУР, це станеться навіть за путінського режиму при владі в РФ.

Завершити війну можна лише поверненням України на кордони 1991 року. Для цього, ймовірно, потрібен буде великий проміжок часу.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "BBC-Україна". Шеф ГУР зазначив, що не коментуватиме те, чи доцільно починати переговори з окупантами.

"Не до мене абсолютно питання. Тому вибачте, і відповідати на нього не бачу сенсу", - зазначив Буданов, зазначивши, що нічого не радить президенту Володимиру Зеленському щодо цього.

Він підтвердив, що завершити цю війну можна поверненням на кордони 1991 року. Коментуючи думку деяких військових про те, що насправді це не буде завершенням війни, адже потрібно буде утримувати величезний кордон, Буданов висловив впевненість, що війна все ж матиме завершення.

"Вона (війна - УНІАН) завершиться. Вона завершиться на цьому. Те, що у нас буде певний проміжок часу - можливо, великий. Напружена ситуація на кордонах після цього? Буде. Але фактично війна завершиться", - сказав Буданов.

Він уточнив, що це станеться навіть за цього ж військово-політичного керівництва в Росії. Втім, будуть спроби "щось зробити знову".

"Це нормально. Це абсолютно нормально. Росія хоче нас знищити, ми не хочемо, щоб нас знищували. У нас не сходяться, як то кажуть, забаганки, розумієте? Тому цей конфлікт перманентно буде з'являтись, затихати, знову з'являтись і так далі. Подивіться на нашу історію. Ми з Російською Федерацією, Російською імперією, Московським царством і тому подібне все життя то миримося, то воюємо. Ми не зможемо змінити хід історії в майбутньому", - сказав Буданов.

Буданов прогнозує важкий період на фронті

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом Буданова, з середини травня в Україні очікується досить важка ситуація, на фронті в тому числі.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - зазначив він.

За його словами, це стосується і фронту в тому числі.

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