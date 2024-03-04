Очевидці кажуть, що медики і поліція відреагували миттєво, але Кузьмінов був мертвим.

28-річного російського пілота вертольота Максима Кузьмінова, який втік в Україну в серпні, а потім переїхав до Іспанії, вбили. У нього п'ять разів вистретили поблизу поліцейського відділку.

Як повідомляє The Wall Street Journal, інцидент стався в лютому в маленькому прибережному містечку Вільяхойоса, де він жив під фальшивим ім'ям. Сусіди, свідки і місцева влада розповіли виданню нові подробиці втечі пілота та його смерті 13 лютого.

Тіло Кузьмінова знайшли менш ніж за 150 метрів від поліцейської дільниці. Поліція відреагувала миттєво, але Кузьмінов був уже мертвий.

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"Коли я зателефонував в екстренну службу, я вже знав, що чоловік мертвий", - розповів сусід Кузьмінова.

Медики виявили в тілі Кузьмінова п'ять малокаліберних куль, одна з яких потрапила прямо в серце, що свідчить про влучність, з якою злочинець убив Кузьмінова. Особу підозрюваного ще не встановлено, але слідчі вважають, що до вбивства пілота причетний Кремль.

Після повідомлень про смерть Кузьмінова голова зовнішньої розвідки Москви Сергій Наришкін прокоментував долю російського пілота.

"Цей зрадник і злочинець став моральним трупом у той самий момент, коли планував свій брудний і жахливий злочин", - сказав Наришкін російському державному інформаційному агентству ТАСС приблизно через тиждень після смерті Кузьмінова.

Героя Кузьмінова вбили в Іспанії

У 2023 році російський льотчик Микита Кузьмінов перегнав військово-транспортний вертоліт Мі-8АМТШ разом з екіпажем в Україну. Він заявив, що не хоче брати участь у війні. У 2024 році стало відомо, що тіло Кузьмінова знайшли в Іспанії - його застрелили та переїхали автомобілем. У Головному управлінні розвідки Міноборони України факт смерті росіянина підтвердили, зазначивши, що йому пропонували залишитися в Україні.

Повідомлялося, що пілота могли вбити підіслані Кремлем професійні кілери. Зокрема, в іспанських спецслужб немає сумнівів, що за вбивством стоїть "довга рука Кремля". Москва надає розголосу вбивство дезертира спеціально, щоб воно стало "за приклад іншим". При цьому, єдиний сумнів експертів полягає в тому, хто провів операцію: Служба зовнішньої розвідки, Федеральна Служба безпеки або Служба військової розвідки РФ.

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