Пєсков послав журналістів до Шойгу.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про потоплення великого десантного корабля "Цезар Куніков". Як пише ТАСС, він ухилився від відповіді під час прес-конференції з журналістами.

Так, Пєсков заявив, що коментувати хід війни в Україні - це "прерогатива виключно Міністерства оборони" і порекомендував звернутися до прес-служби військового відомства.

"Це все ж таки безпосередньо пов'язано з ходом спеціальної військової операції. Я з цього приводу нічого сказати не можу", – сказав спікер Кремля.

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Знищення БДК "Цезар Куніков"

Як писав УНІАН, рано вранці 14 лютого жителі окупованого Криму повідомили в соцмережах, що в районі Алупки ймовірно був атакований корабель - в морі були вибухи, постріли і виднівся дим.

Незабаром українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що в ході спецоперації ГУР України був потоплений російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Його атакували за допомогою морських дронів.

Потім було опубліковано відео, зняте безпосередньо морськими дронами. Попри погану якість картинки в цілому, видно процес занурення під воду великого корабля, що лежить на боці.

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