Після атаки дронів на Кремль російський депутат висловив ідею про створення "ескадрильї орлів".

Російський пропагандист Армен Гаспарян в ефірі "Соловйов live" розкритикував ідею заступника голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексія Журавльова про дресирування орлів для перехоплень дронів.

"Орнітологів підключили! Можна навчити орла збивати дрони чи ні?! Хлопці, ви що, зовсім *бобо?! У вас взагалі мізки якісь є?! Вас в якому вигляді зачали батьки? Які орли?! Ви що несете, мерзота ви кінчена?!" - обурювався Гаспарян.

Також ідею Журавльова саркастично оцінив відомий російський блогер Сергій Колясніков.

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"Треба ще ескадрилью пінгвінів сформувати. Для перехоплення морських безпілотників ЗСУ, які запускають по Криму з Одеси", - написав він у своєму Telegram-каналі.

А російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков назвав Журавльова "порожньоголовим самовдоволеним дятлом".

"Здається, депутат Журавльов нещодавно відкрив для себе серію книг Волкова "Чарівник Смарагдового міста" і зрозумів, що орли - це сила! А, може, він просто порожньоголовий самовдоволений дятел... як більшість представників усіх фракцій Державного Непорозуміння", - написав терорист.

Нагадаємо, після атаки двох дронів на Кремль 3 травня Олексій Журавльов в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ висловив ідею про створення "ескадрильї орлів".

"Потрібно подумати про захист наших важливих об'єктів інфраструктури аж до того, що сформувати ескадрилью орлів-перехоплювачів дронів у Кремлі та інших місцях", - сказав він.

Вчора російський публіцист Владислав Шуригін оприлюднив у своєму Telegram відео, на якому орел нападає на маленький безпілотник.

Атака безпілотників на Кремль - що відомо

У ніч на 3 травня з'явилися відео, на яких два безпілотника збивають над Кремлем, один з яких вибухнув над куполом Сенатського палацу, де розташована резиденція президента РФ Володимира Путіна.

Після цього РФ звинуватила Україну в замаху на Путіна, організатором атаки в Росії назвали США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до атаки.

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