Шокуючою ідеєю відзначилися в російській Держдумі.

У Держдумі РФ придумали, як прикрити фіаско власних систем ППО, які не можуть впоратися з перехопленням "українських" дронів навіть у центрі Москви.

Шокуючою ідеєю відзначився перший заступник голови Комітету з оборони Олексій Журавльов. В інтерв'ю пропагандистським ЗМІ він заговорив про створення "ескадрильї орлів".

Російський депутат цілком серйозно запропонував натренувати хижий птахів для того, щоб протистояти небезпекам в повітрі.

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"Потрібно продумати захист наших важливих об'єктів інфраструктури аж до того, щоб сформувати ескадрилью орлів-перехоплювачів дронів в Кремлі та інших місцях", - заявив він.

Така ідея, схоже, припала до смаку деяким росіянам. Зокрема, проросійський публіцист Владислав Шуригін сьогодні опублікував у своєму Telegram "орлине" відео.

Дрон "проїхався" по даху Кремлівської будівлі

Нагадаємо, що таким "польотом" фантазії в Росії відзначилися через сильний переляк. 3 травня в небі Москви помітили невідомий БПЛА, який пілотував на дах однієї з будівель Кремля й став причиною пожежі.

Нагадаємо, що після "бурхливої" ночі мер Москви Сергій Собянін офіційно заборонив запуск безпілотників у небі над містом. Він заявив, що таке право залишається лише за чиновниками і силовиками, проте про саму атаку на Кремль прогнозовано промовчав.

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