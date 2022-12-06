У Росії ще достатньо літаків, щоб завдавати масовані удари по Україні, зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

У Повітряних силах Збройних сил України озвучили наслідки вибухів на російських аеродромах.

Точні кількісні втрати російських окупантів на аеродромах після вибухів невідомі, як передає кореспондент УНІАН, про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав під час онлайн-брифінгу.

"Наслідки які? У них просто зменшиться авіаційна техніка, та, яка постраждала внаслідок цих загадкових вибухів. Іде мова про те, що якщо будуть відновлювати, то ще є питання: чи будуть відновлювати?", - заявив Ігнат.

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Він додав, що якщо відновлювати, то потрібно мати матеріали, з яких це буде робитися.

"Можливо, буде запроваджено донорство - з інших літаків будуть знімати, щоб вставити у ці... Але це безумовно дуже гарні новини. Тому що, якщо виходить з ладу один-два літаки, може ще якимось чином вийдуть з ладу ще кілька літаків, то це їхні спроможності зменшує. Зрозуміло, що завдання таких масованих ракетних ударів - воно ще імовірне. Тому що достатньо цих літаків у них є на озброєнні. І Ту-95, і Ту-160 і Ту-22М3 на жаль, у Росії ще є", - наголосив Ігнат.

При цьому, за його словами, що недотримання заходів безпеки в РФ "може спричинювати до подальших наслідків і зменшення їхнього бойового потенціалу".

"І Повітряні сили, і всі ми з вами сподіваємося, що якомога більше втрат там зазнала... їхня авіабаза і т.д.", - сказав речник.

Вибухи на авіабазах Росії - найважливіші новини

Як повідмомляв УНІАН, 5 грудня багато відкритих джерел повідомили про вибухи на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області Росії та на авіабазі "Дягілево" біля Рязані. За повідомленнями, два бомбардувальники Ту-95 були пошкоджені на "Енгельсі", і троє людей загинуло на базі "Дягілево", коли вибухнув бензовоз.

Британська розвідка припускає, що російське командування імовірно намагатиметься застосувати серйозне покарання для тих російських офіцерів, які вважатимуться відповідальними за допущення інцидентів на авіабазі "Енгельс" та "Дягілево".

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