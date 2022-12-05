Це друга "бавовна" на російських авіабазах за поточну добу.

На російському аеродромі в Рязанській області у ніч проти 5 грудня стався вибух. За версією росіян, спалахнув бензовоз.

Як пишуть пропагандистські Телеграм-канали, внаслідок вибуху на аеродромі загинуло троє людей, ще 6 - отримали поранення.

На місці вибуху працюють екстрені служби, а тим часом у мережі поширюють відео моменту вибуху. На кадрах видно кілька яскравих спалахів та дим.

Відео дня

"Бавовна" на авіабазах РФ

В ніч на 5 грудня "бавовна" сталася на тількки під Рязанню, а й в Енгельсі, що розташований у Саратовській області РФ. Росіяни заявляють, що аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

Два російські літаки Ту-95 зазнали пошкоджень на аеродромі Енгельс. Саме ці літаки Росія залучала до масованих ударів по Україні. Зокрема, ці літаки атакували крилатими ракетами Дніпро, Івано-Франківськ, Луцьк, Одесу та інші міста України.

Нещодавно ЗМІ попереджали, що наступний масований удар Росії по Україні за участю бомбардувальників, очевидно, неминучий. Експерти попереджають про нову потужну повітряну атаку РФ, аналізуючи супутникові знімки аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs. Там окупанти тримають понад два десятки літаків.

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